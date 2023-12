Giacomo Czerny, la foto dall'ospedale preoccupa i fan: cosa sappiamo

di Marta Goggi

Giacomo Czerny non sta passando un bel periodo, la conferma era arrivata anche dalla fidanzata Martina Grado. Di recente anche lo stesso ex tronista di Uomini e Donne ha postato sui social una foto che ha fatto decisamente preoccupare i fan.

Sui social

Sul profilo Instagram dell' ex tronista è apparsa una foto dall'ospedale: steso nel letto con una flebo nella mano. Sono in molti ad essersi chiesti quali problemi di salute stia affrontando Giacomo, che sulle 'storie' ha solo commentato: «Poi vi racconto». Al momento non sembrano esserci aggiornamenti nemmeno dalla fidanzata Martina Grado.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA