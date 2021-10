GFVip, le sorelle Salassiè in rotta per colpa di Soleil: «Speriamo ci dividano il prima possibile»

Al Grande Fratello Vip comincia a incrinarsi il sodalizio della sorelle Salassiè. Jessica, Clarissa e Lulù Salassiè infatti partecipano al reality di Alfonso Signorini come unico concorrente, ma le decisioni riguardo le nomination hanno cominciato a rovinare il rapporto fra le principessine.

Ainett Stephens, Jessica, Lulù e Clarissa Salassiè e Miriana Trevisan (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Durante le nomination Jessica e Lulù hanno deciso di fare il nome di Raffaella Fico, mentre la scelta di Clarissa sarebbe invece ricaduta su Soleil Sorge: «Siamo in tre – ha confessato Clarissa ad Ainette e Jo Squillo dopo la puntata - ma votiamo come un solo concorrente, capito? Io avrei nominato Soleil, gli ho proprio detto " dai ragazze votiamola" ... Non perché devo seguire gli altri, ma perché l’unica donna con cui ho avuto problemi è lei. Jessica e Lulù mi hanno risposto "no, noi abbiamo chiarito con lei e non la vogliamo votare"…».

Jessica, Lulù e Clarissa Salassiè, Miriana Trevisan, Nicola Pisu e Aldo Montano (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Il rapporto fra Clarissa e Soleil infatti non sembra dei migliori: «Ha quasi dieci anni più di me e sa che questo è la mia prima esperienza in televisione. Invece non le frega niente, mi tratta in maniera pessima e non chiede nemmeno scusa quando sbaglia. Poi parlare con lei è come parlare con un muro. Io e Lulù la pensiamo in maniera diversa, spero il prima possibile che ci dividano. Noi non ci troviamo sulle nomination, soprattutto con Lulù»

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Ottobre 2021, 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA