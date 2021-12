GF Vip, Mary Falconieri e il suo compagno aspettano una bambina: «Il nostro mondo si tingerà di rosa» IL POST

Fiocco rosa in casa Falconieri. L'ex gieffina, Mary Falconieri, aspetta una bambina. A rivelarlo è stata lei stessa con un post su Instagram, dove ha pubblicato una serie di scatti insieme al marito Giuseppe Schiavello, circondati da palloncini rosa. «Il nostro mondo si tingerà di rosa. Lo sapete che qualcuno da lassù di molto importante, in un sogno, aveva predetto tutto?» scrive la futura mamma.

Leggi anche - Gf Vip, Alessandro Basciano è pazzo di Sophie: «Secondo me le piaccio»

La notizia della gravidanza era arrivata poco più di un mese fa, sempre sui social. Ora per la coppia è giunto il momento di scegliere il nome della loro prima figlia: «Adesso diamo il via alla scelta del nome! Come si chiamerà la nostra baby?».

Poco più di un mese fa, Mary aveva annunciato di essere in dolce attesa e aveva preferito aspettare qualche mese prima di condividere sui social questo momento così bello della sua vita di coppia. Su Instagram aveva scritto: «Devo dire la verità in questi mesi è stata dura anzi durissima nascondere una gioia così grande, anche se qualcuno di voi lo aveva già capito! Non vi fate scappare mai nulla. Siamo davvero tanto, tanto felici che ci scoppia il cuore»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Dicembre 2021, 23:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA