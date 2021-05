Gessica Notaro, la gioia per il suo volto dopo gli interventi: «Strafelice! Tanta sofferenza ma ne è valsa la pena»

La gioia di Gessica Notaro, che mostra felice sul social il suo volto dopo i numerosi interventi chirurgici subiti per tornare alla normalità. Gessica Notaro è stata vittima dell’ex fidanzato Eddy Tavares condannato in via definitiva a 15 anni e 5 mesi per averla perseguitata e aggredita con dell’acido nel 2007.

Gessica Notaro: "Ho potuto truccare il mio viso"

Gessica Notaro è tornata sul socia dopo essersi sottoposta a dei lunghi e dolorosi interventi per cancellare dal volto le tracce dell'aggresione. Gessica Notaro ha condiviso un post con un video in cui saluta i suoi follower e mostra contenti i risultati delle operazioni: “ Ve lo dico così – ha scritto nella didascalia - Senza troppi giri di parole. Da due giorni le ferite si sono chiuse definitivamente e finalmente ho potuto truccare il mio viso dopo tanto tempo. Lascio giudicare a voi il risultato. IO SONO STRAFELICEEEE quindi tanta sofferenza ma ne è’ valsa la pena! ps: nel video ho usato un filtro di Instagram perché mi piace tanto quindi chiaramente dal vivo qualche imperfezione c è ancora ma rispetto a prima decisamente la svolta!!!! #gessicanotaro #rinascita”.

