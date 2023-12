George, Charlotte e Louis quando aprono i regali di Natale: le tradizioni (assurde) della famiglia reale

di Dajana Mrruku

Le tradizioni di Natale si costruiscono anno dopo anno, alcune sono divertenti, altre noiose, ma bisogna rispettarle e no, non si tratta solo di scegliere quando aprire i regali, se la sera della vigilia o a Natale. Lo sanno bene i membri della famiglia reale e Charlotte, Louis e George che, fortunatamente, non devono aspettare tanto per aprire i doni ricevuti (e sempre controllati).

Andiamo a scoprire tutte le tradizioni reali che devono rispettare nei giorni di festa.

Le tradizioni reali

Le tradizioni di Natale della famiglia reale sono molto precise e ferree.

Un programma serrato, quello del 25 dicembre, quando la famiglia reale è invitata a presenziare alla messa di Natale, recandosi rigorosamente a piedi, e nel pomeriggio, dopo il pranzo, la famiglia si riunisce per giocare a sciarada. George, Charlotte e Louis, insieme ai loro cuginetti mangiano in una stanza dedicata alle tate.

Il 26 dicembre, infine, è la giornata dedicata alla caccia, alla quale partecipano e sono invitati sia uomini che donne.

Insomma, un programma molto fitto e impegnativo per i giorni che sarebbero di riposo.

