«Louis è identico a lei!», Kate e quella foto inedita che sorprende i fan

La principessa Kate ha deciso di condividere uno scatto inedito di se stessa da piccola per augurare un felice Natale. Dopo il concerto all'abbazia di Westminster, la famiglia reale si è riunita con i piccoli per celebrare insieme a tutti i fedeli il grande giorno. Kate aveva organizzato tutto alla perfezione, minuziosa come sempre anche nei piccoli dettagli, ciò che non aveva previsto, tuttavia era il piccolo Louis, che sembrerebbe essere sempre più restio agli eventi ufficiali, come lo zio Harry. Il piccolo, infatti, ha rubato la scena alla mamma, con un piccolo dispetto alla sorella, la principessa Charlotte, spegnendole la candela accesa per il rito religioso.

Un soffio che non è passato inosservato ai media e neanche ai sudditi che lo trovano sempre più dolce, nonostante le marachelle tipiche di un bambino di 5 anni. Anche questa volta, è proprio Louis che ruba nuovamente la scena alla mamma Kate. Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Louis e Kate, due gocce d'acqua

«La principessa nel Natale, 1983», recita la didascalia della foto della principessa Kate all'età di 1 anno e la somiglianza con il principino Louis è innegabile.

«Due gocce d'acqua» ha scritto un utente sotto la foto, mentre altri hanno scambiato il visino dolce della principessa del Galles con quello di Louis, tale è la somiglianza.

