Gabriella Labate e la malattia: «Patologia rarissima, dal supermercato mi ritrovai in ospedale. Era un 'mostrino' buono»

di Cristina Siciliano

Gabriella Labate, showgirl, coreografa, attrice e moglie di Raf dal 1996, ha dovuto affrontare una malattia rara. Il percorso di vita della showgirl non è stato del tutto semplice. Gabriella Labate infatti, nelle scorse ore, è stata ospite a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, per parlare della sua carriera, dell'amore che la lega da 35 a Raf e infine, si è aperta sulla malattia rarissima, rivelando anche di avere una cicatrice che dal petto le scende fino all'inguine.

Il racconto di Gabriella Labate

La moglie di Raf non ha usato mezzi termini per spiegare la sua malattia che l'ha costretta a stare in ospedale per due mesi. «Una mattina non mi sono sentita tanto bene - ha sottolineato Gabriella Labate -.

La moglie di Raf ha aggiunto: «Si tratta di una patologia rarissima. Una sorta di ‘mostrino buono’, ne parlo così perché sono qui a raccontarlo. È nato nell’utero e poi è entrato nelle ovaie e attraverso le vene ovariche è salito in tutti i vasi sanguigni, fino al cuore. Incredibile, sì, incredibile che sia qui a raccontarlo. Quando ne sono uscita, e benissimo, sono passati tanti anni, quando sono tornata a casa, mi dovevo riprendere da questo caos».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Marzo 2024, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA