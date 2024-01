Flavia Vento: «Parlerò di Totti e Ilary Blasi in tv». Dirà tutto? Ecco quando sarà ospite di Caterina Balivo

Flavia Vento, showgirl 46enne, è stata per anni al centro dei gossip per una "scappatella" che in passato avrebbe avuto proprio con Totti, l'ex capitano della Roma. A sostenere ciò è stato anche Fabrizio Corona. Tuttavia, dopo il silenzio, ecco che Flavia Vento ha deciso di parlare.

Tutto è nato dopo il docufilm "Unica" su Netflix, attraverso il quale Ilary Blasi ha detto per la prima volta la sua verità sulla fine della storia con Francesco Totti. Da quel momento, andando a ritroso e scavando nel passato, è la stessa conduttrice a mettere in dubbio la fedeltà del marito. E nelle ultime ore, proprio Flavia Vento, che sarà ospite il 5 gennaio a La Volta buona condotto da Caterina Balivo, ha precisato che parlerà di Totti e Ilary Blasi «ma dire senza tutto».