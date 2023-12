Gabriele Cirilli, il figlio del comico si laurea. La rara foto di famiglia e il post del papà che commuove: «I nonni ti guardano da lassù»

di Redazione Web

Il giorno della laurea di un figlio è sempre emozionante e lo si vive un po' come se quel traguardo fosse stato percorso e raggiunto anche da un papà e da una mamma.

Anche il comico Gabriele Cirilli, 56 anni, ha goduto dell'unicità di quel momento tramite la laurea del figlio Mattia, classe 2000, che si è laureato pochi giorni fa.

Il post

Il comico, che è sempre molto riservato sulla sua vita privata, ha voluto condividere un momento importante della sua vita sui social, pubblicando una foto che lo ritrae con sua moglie Maria e suo figlio Mattia, di 23 anni, appena proclamato dottore mentre sfoggia la corona d'alloro.

«Orgoglio, onore, felicità, soddisfazione, Amore unico per noi.

È impossibile non notare il sorriso a 36 denti dell'ex concorrente di Tale e Quale Show, emozionato per il traguardo raggiunto dal figlio. A fargli le congratulazioni non solo i fan ma anche amici e colleghi come Elena Sofia Ricci, Enrico Brignano e Giulio Golia.

Il tour

Su Facebook il comico dedica un intero post al suo tour teatrale, "Nun te regg più", che a partire dal 2024 approderà in numerose città italiane.

«Dopo il grande successo delle prime quattro tappe sono lieto di annunciarvi le città e i teatri in cui farò sosta nel 2024 con il mio "Nun Te Regg Più". È stato difficile districarsi tra i tanti impegni televisivi che mi vedranno occupato fino a primavera, ma alla fine ci sono riuscito perché il teatro è la mia grande passione. Non vedo l'ora di ricominciare Ci si vede in giro!», ha scritto Cirilli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA