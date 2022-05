Gabriel Garko e la frecciatina a Manuela Arcuri: ecco cosa ha detto

Gabriel Garko torna a parlare di sè dopo lunghi silenzi e l'allontamento dal mondo della tv. In un'intervista al settimanale Oggi, l'attore ha parlato anche del suo passato, però, sono emerse anche delle considerazioni, come quelle che riguardano il suo rapporto con Manuela Arcuri, alla quale non risparmia una frecciatina.

Dopo aver fatto coming out durante una puntata del GF Vip 5, l'attore ha parlato del suo desiderio di liberarsi e vivere una vita serena e alla luce del sole col suo compagno Riccardo , che per anni ha vissuto nell'ombra. Proprio per vivere liberamente, Garko ha comprato una villa lontano da Roma, a Zagarolo. La relazione clandestina con Riccardo, era nata già ai tempiin cui l'attore millantava fidanzamenti con attrici del suo entourage lavorativo. Tra queste Manuela Arcuri che, però, nonostante l'ammissione di Garko sulla relazione fasulla, ha sempre dichiarato di non sapere della sua omosessualità e che la loro è stata una storia d'amore a tutti gli effetti, ma l'attore ha commentato chiaramente: «Non si è ancora liberata da certi condizionamenti. Spero lo faccia presto».

