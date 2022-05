Valeria Rossi, la hit "Tre parole" è ancora un cult musicale: quanto guadagna ogni anno

Un tormentone intramontabile: Tre Parole. La hit radiofonica diventata subito un piccolo cult della musica leggera italiana e non solo. Un successo che la cantante non è più riuscita a replicare, tanto che, nel corso del tempo ha deciso di prendere altre vie. In un’intervista rilasciata a Un giorno da pecora, programma radiofonico in onda su Rai Radio 1, Valeria Rossi è tornata a parlare del suo singolo, svelando nuove curiosità: «Quando ho guadagnato con quella canzone? Forse una cifra intorno ai cinquemila euro l’anno» ha dichiarato Valeria.

Il brano è famosissimo in Italia ma anche in Spagna, dove Valeria Rossi ha inciso una versione in lingua spagnola dal titolo Tres palabras. Anche a Madrid,il singolo ha raggiunto la quinta posizione in classifica.

Col tempo Rossi ha lavorato come autrice musicale e scrittrice, pubblicando pure diversi libri. Grazie alla sua laurea ha trovato inoltre lavoro al Comune di Monza, città dove vive da qualche tempo insieme al marito e al figlio, presso l’Ufficio Anagrafe. Di recente ha deciso di dedicarsi alla politica con l’intento di cambiare la realtà in cui vive. La 53enne si è candidata alle prossime amministrative di Monza, come consigliera nella lista Monza Attiva a sostegno del candidato sindaco Paolo Pilotto. Valeria Rossi ha sottolineato che la sua campagna elettorale sarà motlo soft, senza concerti.

