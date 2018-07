Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sono stati appena archiviati con la vittoria della Francia, ma a molti tifosi nostrani l'esclusione dell'Italia peserebbe ancora. Ci pensa Francesco Totti, oggi dirigente della Roma - per i suoi fan ancora- a ricordare un momento decisamente più sereno per gli azzurri,. E il campione svela anche un segreto legatoSu Instagram , Totti pubblica un breve estratto dell'intervista a Paolo Condò e Rizzoli con sui sta lavorando al, che uscirà in autunno. Nel video Francesco racconta un aneddoto. La notte prima della finale, dall'ansiaE, a quanto pare, neanche, che a mezzanotte avrebbe bussato alla sua porta. «- racconta Totti - perché non riuscivamo a dormire. Io gli dissi che era matto, ma poi abbiamo giocato fino alle sei di mattina».Totti e Gattuso non sarebbero stati gli unici a fare le ore piccole. «Lasciando la porta aperta - conclude - sentivano che nelle altre stanzePerciò solo uno ha dormito. Chi è? Lo scoprirete...».