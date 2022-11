Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, papà Francesco poco convinto del matrimonio: cosa ha detto

A fronte di tante coppie dello showbiz che si lasciano, ce n'è una che ha deciso di convolare presto a nozze, dopo cinque anni di fidanzamento. Si tratta di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che poche settimane fa hanno ufficializzato il loro amore con una proposta di matrimonio da favola. Ma che ne pensa la famiglia di lui?

Francesco Moser poco convinto del matrimonio del figlio con Cecilia Rodriguez. Cosa ha detto

A sbilanciarsi per la prima volta è il padre di Ignazio, Francesco Moser, che in un'intervista a Diva e Donna non pare poi così entusiasta di imparentarsi per la vita con i Rodriguez. Le differenze tra le due famiglie sono note ed evidenti – la proverbiale riservatezza dei Moser sembra avere poco a che spartire con lo stile di vita mediaticamente più esposto dei futuri consuoceri –, ma non si tratterebbe solo di questo.

«Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio – spiega Francesco –. Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare, mica posso comandarli. Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restare fidanzati tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene». Una reazione non propriamente entusiastica forse dovuta alla recente separazione dalla moglie Carla Merz, dopo 41 anni di matrimonio.

D'altro canto l'ex campione di ciclismo non ha mai fatto mistero di non condividere le scelte di vita del figlio che, dopo il ritiro a 22 anni, aveva dichiarato che si sarebbe dedicato all'azienda vitivinicola di famiglia, insieme ai fratelli, salvo poi entrare nella Casa del Gf Vip. «Spero che finisca presto tutto questo e torni a casa – aveva sentenziato tre anni fa Moser, ospite a Storie italiane – che abbiamo molto da fare in azienda. Dovrebbe tornare a vivere e lavorare nell’azienda di famiglia». Un'ipotesi che adesso, dopo l'annuncio delle nozze, appare sempre più remota.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Novembre 2022, 19:05

