Francesco Moser si commuove in tv ricordando la mamma: poi parla della ex, di Ignazio e di Cecilia Rodriguez

Non è riuscito a trattenere le lacrime Francesco Moser, ospite oggi a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele. Il grande campione, che con 279 vittorie a tutt’oggi è il ciclista italiano con il maggior numero di successi, si è commosso rivendendo le immagini di mamma Cecilia, che oggi non c’è più, in un’intervista del 1975 proprio a proposito del figlio quando diceva “Voi volete farne un campione, io sono certa che perderò un ottimo contadino”.

“Lei passava gran parte del suo tempo in chiesa. Ci andava 3 volte al giorno, e dovevamo andarci anche noi…E non ci andavamo molto volentieri, io ho fatto anche il chierichetto”, ha raccontato Moser sorridendo, visibilmente emozionato. “Ho vissuto in casa fino a 20 anni e poi tornavo spesso, fino a quando non mi sono sposato. Stavo a casa nostra con mia mamma e una zia, e loro mi facevano da mangiare e tutto. Da piccoli eravamo sempre a casa, e lei era anche abbastanza severa. Quando è morto mio papà era lei che gestiva la famiglia. C’erano i miei fratelli, ma è stata lei a portare avanti tutto. E i tempi erano diversi noi eravamo 11 figli, e prima c’era anche mio padre e viveva con noi anche uno zio che era cieco dalla nascita e che suonava”, ha ricordato.

Il campione ha parlato poi del suo rapporto con la famiglia e della recente separazione: “È stata una cosa che abbiamo deciso insieme e basta, è finita lì la nostra storia”, ha spiegato parlando della fine del suo matrimonio, dopo 41 anni, da Carla Merz. “Ci siamo lasciati senza problemi. Ci parliamo ancora, è stata una cosa voluta da parte di entrambi. Lei non sopportava che io fossi sempre in giro alle corse, alle manifestazioni, ma era il mio lavoro”, ha aggiunto smentendo inoltre l’insinuazione che la relazione tra loro figlio Ignazio e Cecilia Rodriguez fosse una delle cause del loro allontanamento: “Con Cecilia va d’accordo. Loro vanno spesso a trovarla, non è che non si vedono", ha dichiarato. E interpellato a proposito dei rumors sul matrimonio di Ignazio e la presunta gravidanza di Cecilia ha quindi aggiunto: "Questo dovete chiederlo a loro”, ha detto ridendo, “io non sono informato. La decisione credo che non l’abbiano ancora presa, se no lo saprei. Per il momento pare che ancora non ci sia nessuna cicogna”, ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Settembre 2022, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA