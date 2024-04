Francesco Facchinetti, il mea culpa: «Ostentare la propria ricchezza è da stupidi e mette a rischio la famiglia»

di Cristina Siciliano

Yacht, mega ville e borse da milioni di euro: ostentare i lussi non porta alcun vantaggio. Anzi. Lo sa bene Francesco Facchinetti che nelle ultime ore, attraverso un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories raccontato di essersi «amaramente pentito» per aver ostentato la propria ricchezza. Per questo motivo Facchinetti ha ammesso di non voler commettere più gli errori da lui compiuti in passato.

Le parole di Francesco Facchinetti

«Ostentare la propria ricchezza è da stupidi con la sindrome di Napoleone - ha sottolineato Francesco Facchinetti nelle sue Instagram stories -. L'ho fatto in passato e me ne sono pentito amaramente. Primo, ostentare non è godere dei propri soldi che una persona ha guadagnato ma è voler far vedere agli altri quello e quanto si ha.

La rapina

Nel 2020 Francesco Facchinetti ha raccontato della rapina subita nella villa in provincia di Como. La moglie Wilma ha anche dichiarato di esser stata malissimo dopo l'accaduto: «Ho avuto otto giorni di vomito e mal di pancia, avrò perso cinque chili».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 19:39

