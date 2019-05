Francesco Chiofalo dopo l'operazione: «Perso la sensibilità della gamba destra. La vista continua a calare»

Martedì 21 Maggio 2019, 18:45

torna a parlare della sua salute dopo la delicatasubita al cervello qualche mese fa. Ultimamente ha annunciato il suo fidanzamento con la ex tentatrice di “Temptation Island” Antonella Fiordelisi, ma “Lenticchio” ha fatto sapere, dopo un lungo silenzio a riguardo, che la sua vita non è tornata esattamente come prima.Nelle storie su Instagram alla domanda di una fan che gli chiedeva se si era ripreso del tutto Francesco ha prima spiegato il suo silenzio a riguardo (“Ho smesso di raccontare bene le cose sui social perché sono stato accusato più volte solo perché ho raccontato la verità, la mia condizione di salute”) e poi è sceso nei dettagli: “Purtroppo ho perso completamente la sensibilità della gamba destra, mi ci si potrebbe spegnere sopra una sigaretta che non me ne accorgerei. La percezione del pavimento sotto i piedi non la sento più. Ho smesso di portare la macchina, ho messo i comandi al volante, e non posso più nemmeno portare la moto”.A breve farà un piccolo intervento agli occhi: “La vista purtroppo continua a calare vertiginosamente, ho cambiato lenti agli occhiali quattro volte dopo l’intervento. A breve dovrò fare un intervento al laser agli occhi”.