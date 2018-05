Francesco Arca e Irene Capuano, passeggiata in famiglia: eccoli con i figli Maria Sole e Brando Maria

Francesco Arca, è nato Brando Maria: "Benvenuto, 4kg di maschio italiano. Ora mi devo riposare!"

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – Una passeggiata in famiglia per. L’ex tronista oggi attore infatti è legato da tempo a, anche lei ex “Uomini e donne”, con cui ha avuto dueMaria sole, 2 anni, e il neo arrivo Brando Maria, che ha da poco compiuto un mese.I due hanno dato l’annuncio attraverso i social, dove hanno anche spiegato che a decidere il nome del piccolo è stata in realità la sorellina. La famiglia è stata fotografata da “Vero” per le strade della Capitale con Francesco che tiene in braccio Maria Sole, mentre Irene, in grande forma a un mese dal parco, protegge dal sole il figlio.