di Ida Di Grazia

Francesca Manzini che bomba: il nuovo look "Illusion" fa impazzire i fan. Da mora a biondissima la conduttrice che con le sue imitazioni fa divertire il pubblico italiano, si regala un nuovo taglio per le feste e il risultato stupisce tutti.

Leggi anche > Il Maurizio Costanzo Show chiude la stagione con un annuncio: «Il Teatro Parioli riapre per i 40 anni del mio talk»

In total black, Francesca Manzini torna a stupire i propri fan abituati ai suoi "colpi di testa". La conduttrice è passata dal castano scuro a un biondo esplosivo grazie ad un look studiato apposta per lei dal suo hair stylist di fiducia Antonio Mazzola dal nome "illusion".

L'aggiunta delle extension, il trucco che mette il risalto gli occhi e un outfit in pelle nera, trasformano la Manzini in una femme fatale ce sui social gioca con i fan attraverso pose studiate e provocanti, che durano poco, perchè a contagiare il pubblico è come sempre il suo sorriso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 21:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA