Il Maurizio Costanzo Show chiude la stagione con un annuncio: «Il Teatro Parioli riapre per i 40 anni del mio talk»

di Ida Di Grazia

Il Maurizio Costanzo Show chiude la stagione con un annuncio: «Il Teatro Parioli riapre per festeggiare i 40 anni del mio talk show». Mercoledi’ 8 dicembre in seconda serata su canale 5 l'ultima puntata di questo anno che avrà come super ospite Michele Santoro.

Leggi anche > Da gennaio addio al Totogol: concorso chiuso in vista del Nuovo Totocalcio

Super ospite sul palco del Maurizio Costanzo Show, Michele Santoro (Credits red communication - Fascino) con il quale celebra il trentennale della maratona evento mediaset-rai che li vide insieme contro la mafia in una staffetta di 5 ore con “Samarcanda” su rai tre e il “Costanzo show” su canale5 in seguito all’omicidio di Libero Grassi.

IL Costanzo Show ritorna in primavera con una grande notizia: «Approfitto della presenza di Michele Santoro - dice Costanzo - per annunciare: noi con questa puntata finiamo l’anno televisivo, ricominceremo a primavera e l’annuncio è che ricominceremo dal Parioli, Teatro dove è nato lo show. Torno ai Parioli, purtroppo manca il regista Paolo Pietrangeli e l’autore che è stato con me 25 anni che era Alberto Silvestri. Noi superstiti ripartiamo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA