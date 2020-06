Francesca Ferragni si laurea in ciabatte, i video della sorella di Chiara durante la discussione della tesi

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 22:26

si è. Nell'epoca dello smart working, degli esami telematici e delle lauree virtuali laè stata una di coloro che ha conseguito il titolo da casa e lo ha fatto comodamente in ciabatte, anche se il resto dell'outfit era decisamente elegante.Elegantissima con un blazer dress doppiopetto la Ferragni ha discusso la sua tesi in casa, insieme al compagno, alle sorelle e alla mamma che seduti sul divano hanno fatto il tifo per lei. Ripresa nelle diverse stories però i followers hanno notato un dettaglio, ovvero le scarpe. La sorella dell'icona di stile italiano indossava delle comode ciabatte da casa, le Adilette di Adidas.Non è certo la prima, né l'unica che sotto, dove lo schermo non riprende, ha ceduto al posto alla comodità durante sedute di laurea o esami in questo periodo di isolamento dovuto al covid. Se il look è decisamente sui generis, però non lo è il risultato visto che Francesca ha ottenuto il massimo del punteggio, per la gioia della sua famiglia, che sempre in casa, l'ha festeggiata stappando bollicine.