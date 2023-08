Flavio Briatore: «Ultimi giorni di vacanza». Hater all'attacco: «Perché tu lavori?»

di Redazione Web

Ha fatto un boom di like e di commenti l'ultima foto che ha pubblicato Flavio Briatore sul suo profilo Instagram. «Ultimi giorni di vacanza», sono queste le parole che l'imprenditore ha scritto a corredo del post social dove si mostra in costume e a mare con uno sguardo verso il basso. Flavio Briatore attraverso le sue Instagram stories ha anche rivelato ai suoi fan la location per questi ultimi giorni di vacanza: Monaco. Ma a quanto pare, il contenuto social dell'imprenditore non è stato gradito da tutti i suoi follower. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Dopo aver trascorso qualche settimana in Costa Smeralda, Flavio Briatore tra mattinate in spiaggia e serate al Bilionaire, da pochi giorni è tornato a Monaco e per l'occasione ha pensato bene di pubblicare un post sul suo profilo Instagram di "fine estate".

Tuttavia, gli hater non hanno risparmiato dure critiche nei confronti dell''imprenditore. «Che tristezza infinita», ha scritto un hater.

