Fiammetta Cicogna ammette: «Svezzo le mie figlie con quinoa e tacchino secondo la dieta funzionale»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 15:45

Niente latte ma. Così ha deciso di, non senza polemiche. La conduttrice lo scorso febbraio è diventata mamma di Gaia e Gioia, avute dal compagno Carl Hirschmann. La gravidanza è stata seguita sui social, così come la nascita delle piccole e ora lo svezzamento.Se solitamente si usano latte e biscotti, Fiammetta ha scelto di nutrire le figlie con tacchino, menta, indivia, carote, quinoa e fiocchi d'avena. Una dieta che, assicura, non solo fa bene alla salute delle sue bambine ma le fa anche divertire a scoprire cibi e sapori sempre nuovi. L'alimentazione sarebbe stata scelta insieme a una sua amica nutrizionista che ha calibrato i cibi in base alle esigenze nutrizionali delle bimbe.Fiammetta da anni si basa sulla dieta funzionale e ha voluto che questa venisse adeguata all'età delle sue figlie. La Cicogna sostiene che questo tipo di dieta le abbia cambiato la vita, che la faccia sentire bene e in forma, così ha voluto che anche le figlie crescessero con questo senso di benessere. Ovviamente ha seguito questo tipo di dieta anche durante la gravidanza ammettendo di aver preso solo 11 chili senza dover fare alcuna rinuncia.