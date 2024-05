Fedez, Cristiano Iovino e la rissa in discoteca (con lancio di bicchieri e tavolini) per una ragazza: le indagini

Una rissa in discoteca ha visto tra i coinvolti Cristiano Iovino, Fedez e Jack Vanore, ex tronista di Uomini e Donne (che tramite social aveva già smentito tutto quando la notizia era trapelata da canali di gossip). Secondo la ricostruzione fatta da diversi quotidiani, a scatenare la lite sarebbe stato un apprezzamento non gradito nei confronti di una ragazza che era in compagnia del cantante.

La vicenda

Nonostante l'indagine non potesse partire per mancanza di querela da parte di Iovino, gli investigatori hanno l'intuizione di collegare l'aggressione al personal trainer a una rissa avvenuta qualche ora prima in una discoteca di Brera, il The Club.

Secondo le ricostruzioni effettuate grazie alle telecamere interne del locale e ai racconti della security, all'interno del privè del locale si è scatenata una rissa con tanto di lancio di bicchieri e tavolini. Tra i protagonisti proprio Cristiano Iovino e un altro nome caro al gossip: Fedez.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA