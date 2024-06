Tragedia del Natisone, il dolore del papà di Patrizia: «Nulla mi può consolare». Le ricerche del corpo di Cristian si complicano

di Redazione web

«Nulla mi può consolare». Sono le parole, raccolte dal Messaggero Veneto, pronunciate dal papà di Patrizia Cormos, la ragazza di 20 anni travolta e uccisa dall'ondata di piena del fiume Natisone, in Friuli Venezia Giulia. L'uomo, assieme a numerosi parenti, ha seguito in riva al torrente, per oltre 48 ore, le ricerche della figlia. «Sono rimasto qui, non volevo che la mia bambina si sentisse abbandonata», ha ricordato, in lacrime, quando ha appreso del ritrovamento del corpo.

Le ricerche di Cristian Casian Molnar

Dopo la parentesi di bel tempo, lunedì 3 giugno si è registrato un peggioramento delle condizioni meteorologiche. La portata delle acque del Natisone è aumentata e da limpide, com'erano domenica 2 giugno, sono più torbide. I due fattori complicano le operazioni di ricerca per ritrovare il corpo di Cristian Casian Molnar, che sono riprese lunedì mattina.

«Quarto giorno di ricerche, sono tutti qui, non si molla, portiamo a casa Cristian». È il messaggio postato dal sindaco di Premariacco, Udine, Michele De Sabata.

Patrizia Cormos e Bianca Doros

I due corpi erano distanziati tra loro, rispettivamente a settecento metri e a un chilometro dal punto dell'ultimo avvistamento, non lontano dal ponte Romano da dove erano stati avvistati l'ultima volta e da dove i vigili del fuoco avevano vanamente calato delle funi perché i ragazzi, trascinati dalla corrente del Natisone in piena, potessero afferrarsi.

È probabile, secondo gli esperti, che i giovani siano morti quasi subito dopo il loro passaggio sotto il ponte, venerdì pomeriggio, per la forza impetuosa e la temperatura molto bassa dell'acqua.

La procura di Udine ha aperto un'inchiesta sull'incidente.

