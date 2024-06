Melanoma, lo studio: «L'immunoterapia prima dell'intervento aumenta il tasso di sopravvivenza, dopo può diventare superfluo»

di Redazione web

Uno studio destinato a cambiare l'approccio terapico nei pazienti con melanoma metastatico. L'immunoterapia prima dell'intervento chirurgico (neo-adiuvante) ha fatto registrare un tasso di sopravvivenza libera da eventi, cioè dalla progressione della malattia e da morte, pari all'83%, circa il 30% in più rispetto ai pazienti che hanno ricevuto l'immunoterapia solo dopo l'intervento chirurgico (adiuvante). Lo dimostra lo studio internazionale Nadina, coordinato da Christian Blank del Netherlands Cancer Institute di Amsterdam ed a cui ha preso parte per l'Italia Paolo Ascierto, presidente Fondazione Melanoma e direttore dell'Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell'Istituto Pascale di Napoli.

I risultati dello studio sono stati presentati al congresso annuale dell'American Society of Clinical Oncology, Asco, in corso a Chicago, e pubblicati simultaneamente sul New England Journal of Medicine. Sempre all'Asco, Ascierto presenterà anche i risultati dello studio italiano Neo-Tim che, in sintonia con Nadina, ribadiscono con forza la superiorità dell'immunoterapia pre-intervento rispetto a quella post.

Cosa è emerso

«Questi risultati cambiano la pratica clinica: ora l'immunoterapia neo-adiuvante diventa lo standard di cura per i pazienti con melanoma metastatico», afferma Ascierto. Attualmente lo standard di cura per i pazienti con melanoma operabile è la chirurgia, a cui può seguire una terapia sistemica adiuvante. «In questi casi, tuttavia, una percentuale sostanziale di pazienti, intorno al 50%, presenta una recidiva entro i primi anni dopo l'intervento – spiega Ascierto –.

Lo studio

Nello studio sono stati coinvolti 423 pazienti con melanoma di stadio III operabile, divisi in due gruppi. Dopo un follow-up mediano di 9,9 mesi la sopravvivenza libera dalla progressione della malattia è stata significativamente più duratura nel gruppo di pazienti che hanno ricevuto l'immunoterapia prima dell'intervento chirurgico con un tasso, a 12 mesi, pari all'84% contro il 57% dei pazienti passati prima dalla chirurgia, con una riduzione del rischio per recidiva o morte del 68% nel gruppo di pazienti trattato con la neo-adiuvante.

Vantaggi sostanziali con l'immunoterapia neo-adiuvante sono stati riscontrati anche sul rischio recidiva, in alcuni casi persino in assenza di trattamento adiuvante, quello cioè post-intervento: nel 59% dei pazienti la sopravvivenza libera da recidiva a 12 mesi è stata stimata sopra il 95%.

«In pratica in quasi sei pazienti su dieci sottoposti a terapia neoadiuvante, il trattamento post-intervento può diventare superfluo e, questo, può comportare un importante risparmio di risorse per il Servizio Sanitario Nazionale», conclude Ascierto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 14:49

