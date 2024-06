Ecobonus, incentivi auto e moto 2024: come fare domanda, chi ne ha diritto e a quanto ammonta. La guida completa

Il decreto sugli eco-incentivi auto 2024, dopo mesi di rinvii, è approdato in Gazzetta Ufficiale. A partire dalle 10 di lunedì 3 giugno 2024 i concessionari possono inoltrare le domande per gli incentivi statali sulla piattaforma predisposta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Mimit.

L’importo massimo del bonus per l’acquisto di auto non inquinanti ammonta a 13.750 euro, per le persone fisiche o giuridiche che dichiarano un ISEE pari o inferiore a 30 mila euro. Il piano di nuovi incentivi dedicati all’acquisto di auto comprende bonus anche per le vetture usate, le moto, gli scooter e quadricicli a batteria. Il bonus è retroattivo e si applica alle vetture acquistate da sabato 25 maggio, da quando, cioè, il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.