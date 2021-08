Federico Zampaglione dei Tiromancino si sposa, nozze da favola e serenata la sera prima Foto

Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, si è sposato per la prima volta a 53 anni con l'attrice Giglia Marra, 39. Nozze da favola in Puglia, terra della sposa. Alla cerimonia era presente anche Linda, la bambina avuta da Claudia Gerini e sembra - come riporta il settimanale 'Gente' che anche l'attrice fosse al Sud per festeggiare la coppia.

Leggi anche > Meghan Markle e Kate Middleton, il faccia a faccia alle nozze del figlio di Victoria e David Beckham: «Preoccupante»

Federico Zampaglione, nozze da favola

Dopo aver rinviato a causa del Covid, Federico e Giglia hanno potuto pronunciare il sì e coronare il loro sogno d'amore. Sui social i momenti più belli della cerimonia nella Chiesa Madre Santa Maria Assunta di Mottola, paese di Marra. e della festa in una splendida masseria in provincia di Bari. Gli sposi su Instagram si sono rivolti dediche speciali che "descrivono un attimo" quello più felice. ''Tu e io'', un cuore e la foto del loro matrimonio, sul profilo dei Tiromancino.

Federico Zampaglione e Claudia Gerini

«Auguri Mrs and Mr Zampa», il commento affettuoso dell'ex Claudia Gerini, la donna dalla quale il cantante ha avuto la figlia Linda. Ha fatto notizia anche la tenera serenata della sera prima del "sì", con uno dei brani più amati. L'artista romano si è recato sotto casa dell'attrice per intonarle "Due Destini". Un'esibizione che ha attirato tanta gente. La storia con Giglia è nata invece quattro anni fa: «Ci siamo incontrati a Roma, in un locale. Io ero con la mia amica Anna, che è una sua fan scatenata. Appena l’ha visto, mi ha trascinato di forza davanti a lui e obbligato a scattarle una foto in posa col suo idolo. Anna è uno schianto, io ero imbarazzatissima: eppure Federico ha scelto me, forse per la timidezza». Giglia ha recitato in Squadra Antimafia, Ris e Distretto di polizia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Agosto 2021, 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA