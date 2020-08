Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Agosto 2020, 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha annunciato su Instagram di aver contratto il. Ilha scoperto di essersi contagiato dopo aver fatto il tampone a Roma. “Sono a casa in assoluto isolamento, ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi” scrive nel post. Tra i sintomi che riferisce di avere, oltre alla febbre, giramenti di testa e spossatezza. Molti fan gli stanno manifestando affetto e vicinanza augurandogli una pronta guarigione. Federico lancia poi un appello a tutti i ragazzi che hanno frequentato luoghi affollati: "Fate il tampone. E’ importante per la vostra e per la salute degli altri!". Foto: Kikapress/Shutterstock/Discovery