Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, a Verissimo la proposta di matrimonio. Lei: «Non capivo cosa stesse succedendo»

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sono stati ospiti nel salotto di Verissimo dove si sono raccontati a Silvia Toffanin. Il calciatore e l'influencer hanno parlato delle loro carriere ma anche della loro vita privata, ad esempio hanno raccontato le due proposte di matrimonio, entrambe esilaranti.

Le due proposte di matrimonio

Federico Bernardeschi e la moglie Veronica Ciardi hanno raccontato di come hanno deciso di sposarsi. La prima proposta di matrimonio non è andata come i due si sarebbero aspettati: il giocatore aveva portato l'influencer davanti al mare e l'aveva fatta voltare verso l'oceano (erano in viaggio). Nel frattempo lui si è inginocchiato e lei non si è girata: non capiva dove fosse finito il fidanzato. Dopo il siparietto, la coppia aveva deciso di aspettare ancora un po' per le nozze e quindi la seconda proposta (questa volta sul divano di casa) è arrivata a distanza di qualche anno.

La grande Fede di Federico e Veronica

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi hanno raccontato a Silvia Toffanin di essere molto religiosi e di volere trasmettere questo valore anche alle figlie Deva e Lena.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Gennaio 2023, 17:46

