Federica Pellegrini e Matteo Giunta, gli ospiti vip e le foto del matrimonio: tutte le immagini

di Federica Portoghese

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il matrimonio dell'anno. Emozione e felicità per i neo sposi che si sono detti "Si" all'altare questo pomeriggio a Venezia. Tantissimi gli ospiti al grande evento: sportivi, vip e imprenditori, gli invitati sono circa 160. Le prime immaginini che ritraggono Federica e Matteo marito e moglie, provvengono proprio dagli amici che hanno condiviso sui social l'emozionante matrimonio. Prima l'arrivo di Matteo, elegantissimo e teso nella camminata, poi è il momento dell'entrata della Pellegrini in chiesa con il padre, che commossa si copre per un momento il volto dalle lacrime. All'altare a fine cerimonia arriva il bacio, poi gli ospiti attendono gli sposi fuori, per il lancio del riso e i petali.

Gli invitati del matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Tra gli ospiti tantissimi i campioni di nuoto e non, amici della coppia come: Laura Letrari, Femke Heemskerk, Roberta Ioppi, Martina Carraro, Valentina Marchei, Alice Mizzau, Sara Franceschi e Chiara Masini Luccetti. Presenti anche Lodovica Comello amica di "Italia's Got Talent", Andrea Pulese, Alessandro Pellegrini, Valentina Marchi, Iginio Massari, il presidente del Coni, Giovanni Malagò e l'imprenditore Luca Cordero di Montezemolo. Ognuno di loro ha immortalato, in tempo reale, l'unione dell'amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Agosto 2022, 19:34

