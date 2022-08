Federica Pellegrini-Matteo Giunta, Enzo Miccio il regista del matrimonio: «Che emozione»

di Federica Portoghese

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono marito e moglie. Si sono sposati questo pomeriggio, alle 16 a Venezia, nella chiesa di San Zaccaria. A organizzare le nozze non poteva che essere il fuoriclasse Enzo Miccio, che ha curato ogni dettaglio all'interno della chiesa, con un addobbo floreale di rose bianche lungo la navata e sull'altare, e ogni particolare della cerimonia, che non vediamo l'ora di svelare.

Il wedding planner dei vip si è rivelato emozionato, condividendo ieri con i fan una foto insieme agli sposi, appena giunti a Venezia. Nelle sue storie Instagram Enzo ha raccontanto di non aver dormito per 48 ore e che gli allestimenti hanno tardato un po' ad arrivare, ma che oggi è tutto perfetto e pronto per il grande evento.

Il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, curato da Enzo Miccio

Il sole di Venezia illumina l'unione d'amore tra Federica e Matteo. Enzo Miccio segue con attenzione i preparativi e spiega sui social di essere grato per il lavoro che fa, che gli riserva tante belle soddisfazioni. Nelle sue storie mostra un paio di scarpe originali, con incisa la data del matrimonio di Pellegrini e Giunta e le iniziali E. M. Infine un selfie, il direttore artistico si presenta al massimo della sua eleganza, abito blu, cravatta celeste e occhiali da sole, nello sfondo la magica Venezia e la scritta: "Waiting for the bride" #ladivina.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Agosto 2022, 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA