Federica Pellegrini torna ad allenarsi in piscina: «È sempre un piacere». Ma non c'è nessuna gara in vista La Divina ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae sorridente e felice in piscina







di Cristina Siciliano Federica Pellegrini ha dimostrato un talento straordinario e una determinazione senza pari, diventando una delle nuotatrici più celebrate e rispettate nel panorama mondiale. Quattro mesi dopo la nascita della figlia Matilde - ata il 3 gennaio dall'amore con il marito Matteo Giunta che, anche lui, di nuoto se ne intende - la Divina è tornata in piscine e ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae sorridente, con tanto di cuffia e occhialini, nel Centro Federale di Verona. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) Il post Instagram «È sempre un piacere», scrive Federica Pellegrini su Instagram. Numerosi sono stati i commenti dei fan al post Instagram che ha condiviso Federica Pellegrini sul suo profilo. «Che bello rivederti in vasca, buon allenamento», ha scritto una fan. E ancora: «Fuoriclasse, buon divertimento». La nascita di Matilde Federica Pellegrini è diventata mamma della piccola Matilde lo scorso 3 gennaio, dopo «due mesi complicati», come aveva annunciato sul suo profilo Instagram. La Divina oggi non smette di pubblicare scatti con la piccola di casa, coccolata da mamma e papà Matteo Giunta Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA