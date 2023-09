Federica Nargi, il compleanno a tema Barbie della figlia Sofia: «Ma non è esagerato?». Ecco il motivo

di Redazione web

Federica Nargi (33) e Alessandro Matri (39) hanno festeggiato il settimo compleanno della figlia maggiore, Sofia, con un party a tema Barbie che ha creato non poche polemiche.

La festeggiata era bellissima nel suo abito rosa, insieme ai suoi amici vestiti tutti a tema. Mamma Federica indossava una maglietta bianca con il logo ufficiale di Barbie e un paio di jeans chiari, mentre papà Alessandro ha optato per un look casual, con maglietta bianca e pantaloncino nero. Tra gi ospiti invitati, c'era anche Costanza Caracciolo, ex collega velina di Federica Nargi e sua grande amica.

Dopo aver condiviso alcuni momenti dei festeggiamenti, tuttavia, numerosi sono stati i commenti negativi. Andiamo a scoprire il motivo delle critiche.

Festa di compleanno tra le polemiche

Federica Nargi ha organizzato la festa di compleanno della figlia Sofia nei minimi dettagli, con palloncini e decorazioni che ricordano il film Barbie di Margot Robbie che ha fatto sognare tutto il mondo quest'estate.

Tuttavia, sui social, alcuni hater hanno criticato la scelta di Federica di truccare la bambina per il suo compleanno e hanno ritenuto la festa «troppo esagerata».

«Mascara e rossetto a una bimba di 7 anni non è un po' troppo?», dice un commento che fa capo ad altri simili.

«Gli unici che stanno esagerando sono quelli nei commenti che criticano», rispondono alcuni utenti che difendono le scelte dei genitori Federica e Alessandro perché comunque «i soldi spesi sono i loro, pensate di più a voi stessi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 15:07

