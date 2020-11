Fabrizio Corona e i compensi da Barbara D'Urso. Arriva la rettifica: «Il contratto non è da 50mila euro»

Fabrizio Corona fa alcune precisazione sui compensi ricevuti in tv da Barbara D'Urso. L'exo fotografo in una recente intervista a “Vanity Fair” ha appunto parlato dei suoi lauti guadagni, facendo intendere di aver incassato 50mila euro dalla sua partecipazione ai programmi di Barbara D’Urso.

Fabrizio Corona però sulle stories di Instagram ha fatto appunto una precisazione circa gli ingaggi dalla D’Urso: “Preciso che l'agenzia per cui lavoro e IO – ha scritto sul social - abbiamo un contratto con Mediaset da 50.000 euro che comprende più cose. Il contratto con @livenoneladurso e @barbaracarmelitadurso non raggiunge assolutamente queste cifre, visto che dopo questa pandemia i contratti ed i cachet sono stati abbassati di più del 50 per cento. ANCHE IO HO ADERITO E ACCETTATO LA RIDUZIONE PER STIMA VERSO LA CONDUTTRICE. Potete controllare. GRAZIE”.

Nell’intervista Corona era invece stato forse meno dettagliato: “La D’Urso mi frutta 50mila euro e io le ho fatto fare il 26% di share, mentre sulla Rai c’era Conte che spiegava il nuovo dpcm. E poi mi segua, se io non fossi andato dalla D’Urso per il video pubblicato da Nina Moric, dove avrei potuto farlo?”.

