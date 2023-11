Balotelli, Enock e Giorgia Migliorati svelano il sesso del primo bebè in arrivo: «Molti lo avevano già intuito»

di Cristina Siciliano

«Quest’anno ho segnato il goal più bello della mia vita». Sono queste alcune delle parole che Enock ha scritto a corredo del video in occasione del gender reveal party. Una bellissima emozione per Enock e Giorgia Migliorati che hanno svelato il sesso del loro primo figlio a tutti i loro amici e parenti più stretti. La coppia ha organizzato un party in giardino a Brescia e si mostra felice come non mai. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il gender reveal

Una festa in giardino all'aperto a Brescia che ha regalato a Enock, Giorgia e a tutti gli invitati una bellissima giornata di sole nel mese di novembre. «La maggior parte di voi l'aveva già intuito - ha scritto Enock su Instagram -.

Tra gli invitati non sono mancati Andrea Zelletta e Francesco Oppini, accompagnati dalle rispettive compagne Franscesca Viverit e da Natalia Paragoni.

Il termine della gravidanza

Il termine della gravidanza è prevista per il 13 maggio e Giorgia Migliorati spera che il bambino non arrivi in ritardo. «Il termine della gravidanza è il 13 maggio, è un mese fantastico e poi io con i Toro vado molto d’accordo - ha scritto Giorgia su Instagram -. Sperò però non ritardi troppo perché con il segno dei Gemelli ho un problema: io sono Scorpione e non vado d’accordo con i Gemelli femmine».

