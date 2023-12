Elodie, dopo Gino Paoli la frecciata di Enrico Ruggeri: «Quelle sexy non hanno bisogno di mostrare neanche le ginocchia»

di Redazione Web

Elodie ancora nel mirino dei musicisti old school. Dopo i commenti di Gino Paoli (poi ritrattati) e la risposta piccata dell'artista romana, la nuova frecciata arriva da Enrico Ruggeri, di 76 anni.

Senza nessun filtro e con poche parole, Ruggeri ha deliberatamente fatto riferimento al look della star romana, sostenendo che le donne davvero sexy non hanno bisogno di mostrare nessuna parte del proprio corpo per risultare tali, «nemmeno le ginocchia».

In un'intervista rilasciata a Libero, parlando dell'argomento, Enrico Ruggeri si è lasciato andare, dichiarando: «Posso solo dire che, nel mondo della musica, le due donne che considero più sexy sono: Nico, che era la cantante dei Velvet Underground e Debbie Harry, la cantante dei Blondie.

Prima di Enrico Ruggeri, il testimone era nelle mani del cantautore Gino Paoli, che in occasione dei 60 anni della sua carriera, aveva rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui spiegava che il mondo dello spettacolo di oggi «È tutto apparenza. Oggi peggio di ieri. Ieri, avevamo Mina e la Vanoni, oggi, emergono le cantanti che mostrano il culo».

Nonostante Elodie non venga citata direttamente, la cantante si è sentita chiamata in causa e non ha esitato a far sentire la sua. Su Twitter, infatti, aveva postato: «Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle Me***, è così». Sipario.

