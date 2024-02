Elisabetta Gregoraci su tutte le furie: «Se conduco un programma tv, non è merito di Briatore. Accuse maschiliste»

di Dajana Mrruku

Elisabetta Gregoraci è stanca di essere additata come una raccomandata e durante l'ultima intervista rilasciata a Oggi la showgirl si è lasciata andare ad uno sfogo che probabilmente tratteneva da molto tempo.

In molti l'hanno accusata di essere arrivata alla conduzione di programmi come Battiti Live (la prossima edizione verrà condotta da Ilary Blasi) e Made in Sud solo perché è stata la moglie di Flavio Briatore, ma lei è pronta a difendere con le unghie e con i denti il suo lavoro e il suo sacrificio.

Lo sfogo di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare ad uno sfogo durante la sua ultima intervista a Oggi: «E che in tutta questa storia vedo anche qualcos'altro, che non riesco più a sopportare. Di fondo vedo sempre una forma di maschilismo. Mi spiace, ma è così. Appena raggiungi un traguardo, trovi sempre chi cerca di sminuirti per ricondurti in un ruolo di subalternità rispetto a un uomo. E dico basta. Se vado a condurre un programma televisivo non è merito di Flavio Briatore. E perché sono brava. Perché faccio ascolti. Perché sono vent'anni che vado in scena, ho condotto per anni Made in Sud e Battiti che sono stati dei successi. Il gruppo di lavoro di Mad in Italy è lo stesso di Made in Sud.

