Elisabetta Gregoraci, il ritorno a casa dopo le feste in Kenya: «Pronta per nuove avventure» La showgirl ha trascorso le feste di Natale e Capodanno in Kenya con Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco







di Dajana Mrruku Elisabetta Gregoraci ha trascorso le vacanze di Natale e di Capodanno in Kenya, insieme all'ex marito Flavio Briatore e al figlio Nathan Falco, un soggiorno nel lusso del resort dell'imprenditore e tanto sole. Tuttavia, gennaio è iniziato e così si ritorna pian piano alla normalità e alla quotidianità, lasciando alle spalle le temperature alte e abbracciando quelle basse di Montecarlo, dove la Gregoraci e il figlio Nathan vivono. Sul volo del ritorno, Elisabetta ha voluto condividere con i fan un messaggio molto speciale e ti ringraziamento per la sua famiglia e i cari. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) Il messaggio in partenza «In viaggio, ho passato dei giorni bellissimi... Grazie Africa per le bellissime emozioni che mi hai regalato, grazie alla mia famiglia e alle persone bellissime con cui ho condiviso questi giorni speciali. Ora sono pronta super carica per nuove avventure», ha scritto Elisabetta Gregoraci mentre si trovava sul volo privato verso il ritorno a casa, a Montecarlo. Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Gennaio 2024, 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA