Elisabetta Gregoraci, ritratto di famiglia con Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco. Ma non c'è traccia del fidanzato Giulio Fratini

di Dajana Mrruku

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono sicuramente una coppia sui generis: divorziati da alcuni anni, non hanno mai perso i contatti e non hanno di certo smesso di frequentarsi per amore di Nathan Falco, il figlio della coppia. La conduttrice l'ha detto più volte: «Io e Flavio siamo una famiglia e lo saremo per sempre, per amore di Nathan Falco e perché ci vogliamo bene». I tre, infatti, si trovano in Kenya per trascorrere le festività natalizie e l'attesa del nuovo anno insieme nel nuovo hotel dell'imprenditore.

In molti, tuttavia, si sono chiesti che fine abbia fatto Giulio Fratini, il fidanzato di Elisabetta.

Il ritratto di famiglia di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

«Saluti da noi tre» ha scritto Flavio Briatore dove la famiglia si abbraccia e lui stringe i fianchi della sua ex moglie, mentre il figlio Nathan Falco li stringe a se da dietro.

«L'amico di Elisabetta non l'hai invitato?», ha scritto un utente. Giulio Fratini, infatti, non si trova in vacanza con loro e probabilmente, non li raggiungerà per capodanno, bensì attenderà che Eli faccia ritorno in Italia per trascorrere insieme e festeggiare l'arrivo del nuovo anno insieme, in ritardo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Dicembre 2023, 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA