Elisabetta Gregoraci super fan di C’è posta per te: «Sono corsa a casa dopo la cena fuori per non perdermi la puntata»

di Dajana Mrruku

C'è posta per te è diventato un fenomeno di massa senza età. Tutti, dai più giovani ai più anziani, conoscono il celebre programma di Maria De Filippi che ogni sabato sera registra record di ascolti. Ormai lo sa anche la padrona di casa e la domanda di rito «Conosci il programma?» che fa ai suoi ospiti quando la raggiungono in studio, in attesa di scoprire chi ha mandato la busta, risulta banale perché la risposta non cambia mai: «Certo, ti seguiamo sempre». Tra i fan più accaniti ci sono anche personaggi famosi, come Elisabetta Gregoraci che ha condiviso una storia su Instagram per dimostrare la passione con cui segue il programma.

La corsa per non perdere la puntata

Il sabato sera ha un altro sapore da quando è tornato C'è posta per te. Arrivati al secondo appuntamento del programma di Maria De Filippi, Elisabetta Gregoraci ha condiviso su Instagram per dimostrare la sua fedeltà e passione al programma.

La conduttrice era andata a cena fuori con il suo fidanzato Lorenzo Fratini ma è dovuta tornare in fretta e furia a casa per non perdere neanche un secondo delle storie che commuovono il pubblico di Maria De Filippi. «Io che torno a casa di corsa dopo cena perché non voglio perdermi C'è posta per te.

Elisabetta Gregoraci, la nuova avventura

Gregoraci si è detta molto emozionata per la sua nuova avventura televisiva. La conduttrice, infatti, tornerà su Rai2 al timone di Made in Sud con Gigi e Ross. Nonostante si tratti di un ritorno e il programma lo conosca molto bene perché l'ha già condotto in precedenza, per lei è sempre emozionante salire sul palco e dare il via alla diretta.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Gennaio 2024, 09:57

