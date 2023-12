Elisabetta Canalis, le prime parole sulla separazione da Brian Perri: «Non mi aspettavo andasse così». E svela il nome del nuovo compagno

di Marta Goggi

Elisabetta Canalis sta passando le feste in America assieme alla figlia Sklyer, avuta da Brian Perri. I due si sono sposati nel 2014 e sono stati insieme fino a marzo di quest'anno, quando le cose tra loro hanno iniziato a non funzionare più.

Le sue parole

Per la prima volta la showgirl ha raccontato la separazione, svelando anche di aver un nuovo compagno. Elisabetta Canalis, in un'intervista a Grazia, ha parlato del periodo difficile vissuto con Brian Perri. «L’idea di ‘per sempre’ non esiste, l’ho imparato nell’ultimo anno, ma questo non significa qualcosa di negativo. Non mi aspettavo andasse così», ha raccontato. In merito al rapporto con il marito ha detto: «Siamo separati ma non ancora legalmente divorziati».

Riguardo alle voci sulla nuova relazione con Georgian Cimpeanu, campione mondiale di kickboxing, la showgirl ha confermato a Grazia: «Ho aspettato a parlarne, voglio rispettare la sensibilità di tutti.

È sempre per la figlia che la Canalis non tornerà in Italia: «Non mi trasferisco. Mia figlia ha 8 anni e frequenta le elementari. La mia priorità e quella di Brian è stata, da subito, non stravolgere la sua vita. Con Skyler funziona la costanza, serve incoraggiarla con i compiti, nello sport e con i rapporti sociali. Ci siamo imposti di non cambiare le sue abitudini. Non semplice, certo. Ma non toglierei mai un papà come Brian a mia figlia. Ho messo in conto che mi devo sacrificare per far andare bene le cose. Quando lei sarà più grande, se mai vorrà fare un’esperienza di studio in Italia e se il padre sarà d’accordo, si farà. Ma ora è prematuro anche solo parlarne».

