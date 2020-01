Eleonora Daniele incinta, le prime foto col pancione: «Sarà una femmina, si chiamerà Carlotta»

Eleonora Daniele

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 18:05

e sarà mamma in estate. E’ stata la stessa conduttrice di “Storie Italiane” su Rai Uno ad annunciarlo in diretta tv, alla fine della sua trasmissione, e ha poi chiesto a Mara Venier di fare da madrina alla sua futura figlia, che si chiamerà Carlotta.Eleonora, 43 anni, sposata lo scorso 15 settembre col marito Giulio Tassoni, è stata sorpresa da “Chi” mentre, col pancino in vista, va prima in un negozio nei pressi della sua abitazione a Roma per fare shopping prémaman e poi al mercato per fare la spesa.La bella stagione le regalerà la sua prima figlia, che ha appunto deciso di chiamare Carlotta in onore della nonna. Intanto, nonostante lo stato interessante, la Daniele non abbandonerà i suoi telespettatori e lavorerà fino alla fine della stagione del suo “Storie italiane”: “Ho visto molte mie colleghe lavorare fino all’ultimo – aveva spiegato in un’intervista - Quindi se mi dovesse succedere farei lo stesso, anche perché oggi le donne incinte sono molto tutelate”.