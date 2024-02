Drusilla Foer in ospedale per una polmonite non perde l'ironia, il video dall'ospedale è uno spasso: «Via, uccellacci del malaugurio» La notizia è stata comunicata attraverso un video che Gianluca Gori ha pubblicato sul suo profilo Instagram







di Cristina Siciliano Drusilla Foer, nome d'arte di Gianluca Gori, è in ospedale. Ma è la stessa artista a rompere il silenzio confermando il ricovero a causa di una polmonite bilaterale, con una rassicurazione: «Ci rivediamo presto». La notizia è stata comunicata dalla diretta interessata in maniera del tutto ironica: ai piedi del letto ci sono i suoi familiari che le raccomandano di muoversi lentamente, di riposarsi e indossare la vestaglia. E così Drusilla: «Ma che dite? Voi siete pazzi. Andatevene uccellacci del malagurio. Ho una polmonite bilaterale e questo va ammesso, però mi sto curando. Via, andatevene». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Drusilla Foer (@drusillafoer) Il commenti Numerosissimi sono stati i commenti dei fan al video. «Mi raccomando Drusilla rimettiti presto, noi ti aspettiamo. Sei fantastica». E ancora: «Ti aspettiamo più forte di prima, daje». «Guarisci presto Dru, ti si ama», ha scritto ancora un altro. Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA