Drew Barrymore: «Non faccio sesso da sei anni». Ha scelto la castità

L'attrice americana, Drew Barrymore, ha scelto di non praticare sesso. E sono sei anni che ormai è in astinenza, dal 2016, anno in cui la 47enne si è separata dal suo terzo marito. Dopo la separazione una nuova vita, fatta di castità forzata, come ha scritto lei stessa nel suo blog, dedicandosi al mestiere di mamma senza più avere «una relazione intima».

La confessione dell'attrice, indimenticata interprete di E.T. ed altre pellicole di successo, come Charlie's Angels, in un momento della sua esistenza in cui sente di essere in «una fase completamente diversa...e forse nel prossimo futuro avrò una relazione».

Castità dopo la separazione

«Per ora non è stata semplicemente una mia priorità. Insomma, non sono una persona che ha bisogno di sesso e deve andare alla ricerca di persone con cui farlo. Per molto tempo la relazione con un uomo non è stata in cima ai miei pensieri - scrive l'attrice nel blog - Ci sono persone che uscite da un matrimonio o da un rapporto hanno la necessità di riprendere subito da dove hanno finito, di ricominciare un'altra relazione...Per me non ha funzionato».

Barrymore nel 2012 ha sposato il consulente artistico Will Kopelman, da cui sono nati due figli, Olive (9 anni) e Frankie (8 anni), ma in precedenza, nel 1994, ha sposato il barista Jeremy Thomas da cui si separò poche settimane dopo e nel 2001 convolò a nozze con il comico Tom Green, ma dopo sei mesi si sono lasciati.

Nonostante le difficoltà relazionali, l'attrice dice di non odiare il sesso: «Sono finalmente giunta all’illuminante conclusione che l'amore e il sesso non sono semplicemente la stessa cosa, quindi, per la cronaca, non odio il sesso!».

