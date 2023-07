De Rossi, la dedica social alla figlia Gaia per i 18 anni emoziona i fan. E lei risponde: «Ti amo papi»

di Redazione web

Le foto di Gaia De Rossi sono rarissime, perché papà Daniele De Rossi la custodisce come un gioiello. È la sua primogenita, avuta dalla prima moglie Tamara Pisnoli. E oggi, 16 luglio, ha compiuto 18 anni. Il 16, il numero che ha avuto sulle spalle per tutta la carriera, dedicato proprio a lei. E su Instagram le ha voluto dedicare un post, che ha fatto emozionare amici e follower.

Daniele De Rossi, la dedica alla figlia Gaia (neo diplomata): «Quando inizierai la tua nuova avventura lascerai un vuoto»

La dedica di De Rossi alla figlia

«Io e te ridiamo insieme Gaietta mia - scrive De Rossi nel post - Tanto. Questa mi sembra la cosa più importante tra le mille idiozie che scrivo e poi cancello per fare un post decente su Instagram. Oggi compi 18 anni e sai distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, sai ridere e sai piangere, i tuoi fratelli ti amano e i tuoi amici anche. E soprattutto hai inventato lo stretching per gli occhi che ci farà diventare miliardari. Auguri amore mio. Non vedo l’ora di scoprire cosa diventerai da grande perché so già che mi piacerà molto», ha scritto De Rossi. E lei ha risposto in un commento: «Ti amo tanto papi, passeranno anni ma lo stretching all’occhio rimarrà per sempre».

La finale persa per il diploma

Recentemente Gaia De Rossi si è diplomata.

