Daniele De Rossi, la dedica alla figlia Gaia (neo diplomata): «Quando inizierai la tua nuova avventura lascerai un vuoto»

Nelle ultime ore, Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum si sono messi in ghingheri per un giorno speciale. L'ex calciatore sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post con una foto che lo ritrae in famiglia nella quale c'è la figlia Gaia che si è diplomata nei giorni scorsi. Ed è proprio per questo evento che l'ex calciatore ha rinunciato a seguire la Roma a Budapest per vedere dagli spalti la finale di Europa League.

Daniele De Rossi e la dedica su Instagram

È Gaia, la primogenita di Daniele De Rossi a ricevere il titolo: la 17enne ha concluso il suo percorso di studi in una prestigiosa International School a Roma. L'ex calciatore della Roma, insieme a Sarah Felberbaum sorridono spensierati e entusiasti per il traguardo di Gaia.

Una grande soddisfazione per l'ex calciatore. «Solo l’orgoglio che provo nel vedere la ragazza che sei diventata riesce a riempire il vuoto che lascerai tra pochi mesi, quando inizierai la tua nuova avventura.

Nessuna traccia della mamma di Gaia: Tamara Pisnoli, l'ex moglie di Daniele De Rossi, che è stata condannata a 7 anni e due mesi di reclusione per rapina, lesioni e tentata estorsione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Giugno 2023, 09:38

