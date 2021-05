Dayane Mello sempre più hot, spuntano le foto con il nuovo fidanzato dopo Mario Balotelli: «In cura da un terapeuta»

Si parlava di un ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario Balotelli dopo il Grande Fratello Vip, ma la modella brasiliana è stata 'paparazzata' al mare con un altro uomo e in atteggiamenti inequivocabili, colta dalla passione. Contemporaneamente ha pubblicato sui social scatti bollenti in cui mostra le forme ed è in compagnia di Soleil Stasi. In un video sono in costume da bagno e si lasciano andare a un balletto sexy in vista dell'estate.

Dayane Mello e il nuovo fidanzato

Solo la scorsa settimana Dayane Mello è stata fotografata insieme a Mario Batolelli, ma sarebbe fidanzata con Andrea, un imprenditore di Caserta che le ha fatto ritrovare il sorriso. Le foto sono state pubblicate dal settimanale Chi e la modella ha confessato che la fa stare bene. Non si sbilancia sul futuro, ma si gode la vacanza al mare in Costiera Amalfitana: «Non so dire se oggi ho trovato la persona giusta, ma se fosse così sarei felice. Non andrò mai più di corsa e non sbatterò più la testa come il passato». Alla domanda se è alla ricerca della felicità ha risposto: «Forse l’ho trovata in alto mare, ma ancora devo scoprirlo, devo capirlo e devo vedere i mattoni, la casa e la cura».

Dayane Mello al GfVip

Dayane ha fatto sapere di essere in cura presso un terapeuta per cercare di elaborare e superare definitivamente il lutto. Mentre era nella casa più spiata d'Italia ha perso il fratello. Un trauma per tutta la sua famiglia a cui invia sempre aiuti economici. Vuole lavorare e mettere qualcosa da parte. Le piacerebbe lavorare in un programma.

