Daniele Bossari e Filippa Lagerback oggi sposi, le nozze dopo 17 anni d'amore: tutti i dettagli

Il gran giorno è arrivato: dopo mesi di preparativi e 17 anni di amoreconvolano a nozze. La coppia si sposa oggi primo giugno alle 18 nella romantica location delle Ville Ponti a. Immancabili, tra i 200 invitati, tutti i colleghi e i compagni di avventura delIl conduttore ha fatto la proposta di matrimonio lo scorso novembre in diretta televisiva nella casa più spiata d'Italia e davanti alle telecamere. La soubrette svedese ha detto di sì tra le lacrime e il momento ha emozionato tutto il pubblico. Dopo 17 anni d’amore e una figlia, la favola di Daniele Bossari e Filippo Lagerback avrà il lieto fine.A organizzare l'evento ci ha pensato il noto wedding planner Enzo Miccio. Secondo le indiscrezioni la sposa indosserà un abito dalla linea minimal firmato daCome testimoni avrà l’attrice e modella Barbara Snellenburg e un'amica svedese, mentre lo sposo ha sceltoe un amico di vecchia data. La figlia Stella potrebbe fare da damigella, mentre il famoso cagnolino sarebbe l'addetto alle fedi.«Mi siedo e rifletto un po’ su questo nuovo inizio insieme... È tutto incominciato tanto tempo fa, grazie ad un immagine che aveva acceso il desiderio di un sogno per la vita. Ora siamo più consapevoli, ma innamorati come appena conosciuti e posso dire con certezza che la vita è davvero sorprendente e meravigliosamente fantastica! Cheers!», sono le parole di un post pubblicato su Instagram dalla valletta di