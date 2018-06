💙 Un post condiviso da Daniele Bossari (@danielebossari) in data: Giu 25, 2018 at 9:51 PDT

MILANO – Si è sposato tre settimane fa con la compagna di sempre Filippa Lagerbäck ed oraviene sorpreso di notte con unmisteriosa.Il trionfatore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stato fotografato da “Chi” a Milano, in teneri atteggiamenti con una ragazza dopo una cena fra amici: “E’ solo un’amica – ha spiegato alla rivista – eravamo con altre persone a ricordare le mie nozze”. Le immagini vedono Bossari accompagnarla all'auto, parcheggiata lontana.Al momento del saluto sembra che fra i due ci sia un bacio: “L’ho salutata, “ciao, buonanotte, arrivederci”, durata totale 20 secondi. All’inizio, guardando le foto, mi sono messo a ridere, poi mi è venuta la rabbia di dovermi giustificare. Non c’è storia, escludiamo ogni tipo di ipotesi che non sia la realtà”.Anche la moglie è al corrente: “Con Filippa abbiamo visto e abbiamo detto: “Ma di cosa stiamo parlando?”. Ora dobbiamo affrontare questa storia e dire: “Che palle!”. Da una parte mi lusinga l’attenzione, dall’altra, doversi giustificare sul nulla, non mi piace”.