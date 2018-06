Filippa Lagerback e Daniele Bossari, viaggio di nozze a Marrakech. Le foto della luna di miele





Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - “Le mie nozze sono state un sogno a occhi aperti: più belle di un film, la neo sposaracconta il suo matrimonio coni celebrato il primo giugno: “Un anno fa, se qualcuno mi avesse raccontato che mi sarei sposata con una festa così meravigliosa, oltre ogni aspettativa, non ci avrei creduto".La cerimonia si è tenuta a Ville Ponti, a Varese: “Per me, che non avevo mai festeggiato un compleanno – ha fatto sapere a “Grazia” - il mio matrimonio è stato il primo grande party, durato fino alle tre e mezza del mattino. La luna di miele l'abbiamo passata in un piccolo albergo a Sacro Monte, dove si vede tutta Varese dall'alto: il luogo più romantico per continuare ad abbracciarsi”.Il compagno vorrebbe un, ma lei è di un altro avviso: "Daniele forse vorrebbe un altro bambino, ma io, adesso che nostra figlia è grande, voglio godermi solo il tempo con lui, non voglio spostare l'attenzione su qualcun altro. Noi ci bastiamo. Adesso vi scrivo da Marrakech, dove stiamo trascorrendo qualche giorno. L'organizzazione delle nozze è stata così intensa che non avevamo più energie per pensare a un viaggio più elaborato".